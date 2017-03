Flere store bombeangrep i Kabul 

Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet. Gruppen melder at den har angrepet tre mål i den afghanske hovedstaden: Politiet, landets etterretningstjeneste og et rekrutteringskontor for regjeringshæren.

Det lokale nyhetsbyrået TOLOnews har lagt ut et bilde som viser en stor røyksøyle.

Den første eksplosjonen rammet et område vest i byen. Kort tid etter rammet en ny eksplosjon. Ifølge innenriksdepartementet er det snakk om en selvmordsbomber som sprengte seg selv i det han forsøkte å ta seg inn i det afghanske etterretningshovedkvarteret.

– Angriperen døde, og andre ble såret, sier en talsmann for departementet.

TOLOnews opplyser på Twitter at det har oppstått skyting mellom sikkerhetsstyrker og angripere.

– Vi kan høre skyting. Jeg tror det er et koordinert angrep, sier en innbygger vest i hovedstaden, Abdul Ghafoor, til DPA.

