Fillon går videre tross siktelse for misbruk av offentlige midler

Fillon kunngjorde onsdag at han er blitt siktet for misbruk av offentlige midler ved å ha betalt lønn til sin kone og barn for "falske jobber". Men han kommer ikke til å trekke seg fra valgkampen.

– Jeg har ikke blitt behandlet på en rettferdig måte. Jeg gir ikke opp, jeg trekker meg ikke, sa Fillon i en kort kunngjøring onsdag.

Fillon slo fast at han ikke har gjort noe galt, og at han kan bevise det. Han mener å ha blitt utsatt for løgner og for det han kaller "politisk attentat".

– Jeg ber dere om holde ut, noe min familie også skal gjøre. Det er bare folket som kan bestemme. Vi skal kjempe med full styrke for å vinne og rette opp feil, sa Fillon.

Fillon er innkalt til dommeravhør 15. mars.

Mister viktig støtte

Fillon hadde på forhånd sagt at han kom til å trekke seg som de konservatives presidentkandidat dersom det ble tatt ut formell siktelse mot ham. Helomvendingen onsdag førte derfor til at en av hans allierte, Bruno Le Maire, nå har trukket sin støtte.

Le Maire har tidligere vært landbruksminister og ble ansett som en nøkkelperson og mulig kandidat som utenriksminister i en Fillon-regjering.

– Jeg synes man skal holde ord, skrev Le Maire på Twitter onsdag.

Uklare arbeidsoppgaver

Anklagene om at Fillon hadde betalt lønn til sin kone Penelope ble først fremmet i det franske ukemagasinet Le Canard Enchainé. Magasinet har hevdet at hun i løpet av 15 år har mottatt 500.000 euro som Fillons assistent.

Fredag ble det kjent at påtalemyndigheten innledet etterforskning av Fillon for angivelig underslag av offentlige midler, samt for å ha mottatt offentlige midler urettmessig. Etterforskningen innebærer full gransking av anklagene om at han ga kona lønn uten at hun skal ha utført konkrete oppgaver.

Avlyste arrangement

Kunngjøringen onsdag kom få timer etter at Fillon på svært kort varsel avlyste deltakelse på et arrangementet ved Salon d'Agriculture i Paris, landets største landbruksmesse.

Messen blir sett på som viktig for enhver presidentkandidat som vinne et fransk valg.

En ny dato for messebesøket er ventet å bli kunngjort senere, melder Filons stab.

Var favoritt

Fillon var tidligere favoritt til å vinne valget, men har som følge av kritikken falt på meningsmålingene. Han har anklaget venstresiden for å forsøke å sverte ham, og han har også bedt det franske folk om unnskyldning for at han ansatte sin kone. Samtidig har han sagt at lønnen var fullt fortjent.

Første valgrunde er 23. april og andre runde 7. mai. Ifølge meningsmålinger ligger høyrenasjonalisten Marine Le Pen an til å få flest stemmer i første runde. Men de tyder også på at hun kan bli slått i den avgjørende runden i mai, mest sannsynlig av sentrumskandidaten Emmanuel Macron.