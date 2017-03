FN: Regimet og opprørerne begikk krigsforbrytelser i Aleppo

Alle parter som kjempet om kontroll over Aleppo fram til opprørerne ble slått 22. desember i fjor, begikk krigsforbrytelser, konkluderer en FN-gransking.

I en rapport som ble lagt fram onsdag, heter det at selv avtalen som ble inngått om evakuering av sivile, fortonte seg "som krigsforbrytelser ved at man tvangsflyttet sivilbefolkning", heter det.

Granskingen viser til konkrete tilfeller, blant dem et angrep der ti hjelpearbeidere ble drept i et angrep mot en nødhjelpskolonne i Aleppo-provinsen, i det FN omtaler som et målrettet angrep.

– Syriske fly slo til mot en humanitær nødhjelpskolonne på landsbygda i Aleppo. Angrepet var grundig planlagt og hensynsløst utført for å ødelegge nødhjelpstransporten, heter det i rapporten.

FN viser videre til meldinger om bruk av klorgass i Aleppo og konkluderer med at syriske styrker sto bak klorgassangrepet.

