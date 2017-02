CNN-kilde: Trump ser Nord-Korea som største trussel

Trump har allerede bedt kineserne innføre tiltak for å få kontroll på Nord-Korea, hvor Kina har stor innflytelse, sier tjenestemannen til kanalen.

Nord-Korea har ifølge kilden lyktes med å utvikle atomvåpen, men har foreløpig ikke noen metode for å sende dem til et tiltenkt mål. Den amerikanske regjeringen er likevel bekymret for at det lukkede landet kan kjøpe den kapasiteten det ikke selv besitter.

President Obama skal ha sagt til Trump på sin siste dag i Det hvite hus at han mente Nord-Korea var den største trusselen. Trump har tidligere vist til denne samtalen, men vil ikke gå inn på detaljene i hva Obama fortalte, annet enn at det var snakk om «et militært problem et visst sted».

Trumps bekymring skal delvis skyldes at Nord-Koreas leder Kim Jong-un «kan være gal», sier kilden og legger til at spørsmålet for Trump blir om Kim «er gal eller smart og strategisk».

Offisielt har Trump uttrykt bekymring for Nors-Koreas atomprogram og sagt at «Kina bør løse problemet» og at USA bør bruke handel som pressmiddel overfor Kina dersom problemet ikke blir løst.

