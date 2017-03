Brende: – Godt møte med Tillerson

– Dette var et veldig godt og et substansielt møte, sier Brende til NTB i Washington.

Denne uken er han i byen for å gjennomføre en rekke møter, og onsdagens samtale med Tillerson er programmets høydepunkt.

– Tillerson var også godt forberedt og kjenner Norge godt. Han understreken viktigheten av det nære og gode samarbeidet mellom Norge og USA, sier utenriksministeren.

De to utvekslet noen få ord under G20-toppmøtet i Bonn for en drøy uke siden, men dette er den første gangen et medlem fra den norske regjeringen er invitert til en kollega under den nye administrasjonen i Washington.

– Vi fikk snakket grundig

Møtet fant sted dagen etter at presidenten holdt sin første tale i Kongressen. Talen har fått mye skryt for å være sjeldent positiv. Trump selv har fått skryt for sin roligere fremtoning, og at han understreket at han vil etterleve internasjonale forpliktelser.

De to fikk gått grundig igjennom en rekke internasjonale spørsmål, forteller Brende om møtet med sin amerikanske kollega.

– Vi snakket grundig om nordområdene og Arktis. Vi fikk også snakket grundig om en rekke spørsmål som har med Russland å gjøre. Vi fikk også snakket om Syria, og kort om Israel og Palestina, sier han.

Kaller forholdet spesielt

Møtet mellom Brende og Tillerson kunne skje allerede nå fordi amerikanerne setter stor pris på forholdet til Norge, forteller Brende.

– Tillerson sa at han åpnet for å møte Norge så tidlig på grunn av det helt spesielle og nære forholdet mellom landene. Han takket oss for det vi gjør i nordområdene, og for at vi har vist vilje til å stille opp i koalisjonen mot IS, sier Brende.

