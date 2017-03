– Verdens eldste fossil kan peke på liv på Mars

– Hvis liv ble til så fort på Jorden, kan vi da forvente at en så enkel prosess kan ha startet på andre planeter også, spør hovedforfatteren av forskerrapporten, Matthew Dodd, før han bemerker at Jorden og Mars hadde flytende vann på overflaten samtidig.

– Vi kan forvente å finne bevis for at det var liv på Mars for fire milliarder år siden, sier Dodd.

Det kan også ha seg slik at Jorden var et spesialtilfelle, legger han til.

Funnet ble gjort i Canada av en forskergruppe ledet av University College London. Ifølge NRK besto gruppen av flere land og organisasjoner, der også Norges geologiske undersøkelser var med.

Fossilene av bakteriene, som er halve bredden av et hårstrå og opptil en halv millimeter lang og levde på jern, ble funnet på dypt vann. De kan ha hatt tilholdssted i de eldste sedimentære bergartene på Jorden, som ble dannet mellom 3,77 og 4,29 milliarder år siden.

Tidligste tegn på liv på Jorden ble til nå antatt å være 3,4 milliarder år gammelt.

Jorden er antatt å være 4.570 milliarder år gammel, og det er fortsatt ikke kjent når eller hvor livet begynte, men disse små dyptvannsbakteriene er sett på som en god kandidat.

(©NTB)