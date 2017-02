UNICEF: Tre av fire flyktningbarn utsettes for vold på vei til Europa

4.579 mennesker døde på vei til Europa via Libya over Middelhavet i løpet av 2016, 700 av dem barn, skriver FNs barneorganisasjon UNICEF i rapport "A Deadly Journey for Children" mandag.

181.436 mennesker, nærmere 26.000 av dem barn, lyktes i å ta seg til Europa. FN har tidligere advart om at mange av barna blir utsatt for vold og seksuelle overgrep mens de er i hendene på menneskesmuglere på veien over havet.

Organisasjonen kaster imidlertid også lys over de tidligere mindre kjente forholdene på land, både under flukten gjennom grensekontroller og veisperringer i Afrika, samt i omtrent halvparten av landets 34 kjente interneringsleirer.

– Et helvete

FN anslår at rundt 256.000 migranter befinner seg i Libya, derav 28.000 kvinner og 23.000 barn, en tredel av barna alene.

24 av flyktningleirene drives av libyske myndigheter. Der bor det opptil 7.000 mennesker, og et ukjent antall bor også i leire drevet av bevæpnet milits.

–Det er disse vi frykter mest. Det er der mange av overgrepene skjer, og vi har veldig begrenset tilgang, sier John Forsyth fra UNICEF til BBC.

UNICEF har intervjuet 122 kvinner og barn om flukten gjennom Afrika til Libya og senere til Europa. En av dem er den 14-årige enslige nigerianske flyktningen Jon (14), som er i en interneringsleir i Libya.

–Jeg har vært her i sju måneder. Vi blir behandlet som om vi var høns, og vi får verke rent vann eller ordentlig mat. De slår oss og sjikanerer oss. Mange dør av sykdom eller kulde, sier han.

Dette er ifølge UNICEF ikke noe enkelttilfelle. Organisasjonen beskriver leirene som "et helvete", der de blant annet har hørt om at opptil 20 migranter deler en 2 kvadratmeter stor celle over lengre perioder. Mangel på mat, vann og medisiner beskrives som vanlig.

Overgripere i uniform

Halvparten av de intervjuede kvinnene sier de har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Tre av fire av barna sier de har blitt utsatt for vold av voksne.

Denne typen grusomheter forekommer også "ofte flere ganger og på flere steder", ifølge organisasjonen.

Forholdene blir sjelden anmeldt, ettersom overgrepene ifølge UNICEF ofte blir gjort av personer i uniform. Organisasjonen skriver at seksuell vold skjer "systematisk" ved grenseoverganger og veisperringer.

Mange av flyktningene benytter seg av menneskesmuglere på veien. De betaler for reisen trinnvis, og dermed gjør de seg utsatt for utpressing, vold, prostitusjon og voldtekt. Libya beskrives som et knutepunkt for kvinner som smugles til Europa for sexhandel

-En av verdens farligste

Afshan Khan, UNICEFs spesialkoordinator for flyktningkrisen i Europa, beskriver fluktveien til Europa gjennom Libya som en av verdens farligste.

–Ruten kontrolleres av menneskesmuglere og andre som forsøker å utnytte desperate kvinner og barn, som ønsker å komme seg vekk fra problemene i hjemlandet og få et bedre liv, sier hun i en pressemelding.

UNICEF ber EU og dets medlemsstater om å sette av penger til å styrke programmer som beskytter barn i Libya.

