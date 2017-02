Tyskland krever forklaring fra Tyrkia etter fengsling av Die Welt-journalist

– Etter ønske fra utenriksminister Sigmar Gabriel, har statssekretær Walter Lindner kalt ambassadøren til Tyrkia inn på teppet i dag, skrev det tyske utenriksdepartementet på Twitter tirsdag, før de klargjorde:

–Det var ikke en formell innkalling. Ambassadøren ble spurt om å komme hit for samtaler, sa de i en senere tweet.

Gabriel sa etter samtalene tirsdag at fengslingen av Yucel (43) – som kan vare opptil fem år før han løslates eller stilles for retten – har lagt et massivt press på det bilaterale forholdet mellom Tyskland og Tyrkia.

Forholdet mellom de to landene "står overfor en av de største prøvelsene i nyere tid", sier han videre.

–Denne hendelsen har gjort det veldig tydelig at det er store forskjeller i Tyskland og Tyrkia på hvordan rettsprinsipper og pressefrihet vurderes, sa han.

Anklages for terrorforbindelser

Deniz Yucel (43) har både tysk og tyrkisk statsborgerskap og jobber for storavisa Die Welt. Han ble pågrepet 14. februar, anklaget for "terrorforbindelser" og "propaganda". Mandag besluttet tyrkiske myndigheter at han skal sitte varetektsfengslet fram til rettssaken.

Pågripelsen skjedde etter at Yucel hadde skrevet en artikkel om hackerangrep mot den private epostkontoen til energiminister Berat Albayrak, som også er svigersønnen til president Recep Tayyip Erdogan.

Både statsminister Angela Merkel, tyske menneskerettighetsforkjempere og deler av tysk kulturliv har reagert sterkt på fengslingen. Tirsdag oppfordret kampanjen #FreeDeniz til demonstrasjoner i ni tyske storbyer, samt i Wien og Graz i Østerrike og i Zürich i Sveits.

– Saken kan bli enda en belastning for det allerede anstrengte forholdet mellom Tyskland og Tyrkia, uttalte den sosialdemokratiske parlamentarikeren Niels Annen i nasjonalforsamlingen samme dag.

PKK-intervju

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Dogan er Yucel blitt avhørt om et intervju han har gjort med Cemil Bayik, en kommandant i den forbudte kurdiske PKK-geriljaen. Journalisten har tidligere skrevet en rekke artikler om regjeringenes politikk mot landets kurdiske minoritet.

Yucel skal i det tre timer lange avhøret også ha blitt spurt om han hadde noen forbindelser til hackergruppen RedHack, som skaffet seg tilgang til energiministerens eposter, eposter som deretter ble offentliggjort av WikiLeaks.

Merkel har kalt varetektsfengslingen av Yucel for "bitter og skuffende". Hun mener det er en altfor hard reaksjon og viser til at journalisten meldte seg frivillig for tyrkiske myndigheter for å bistå i etterforskningen.

Festivalprotest

I Berlin har pågripelsen av Yucel allerede ført til flere protester. Ifølge Al Jazeera ble filmfestivalen i Berlin avsluttet ved at festivalleder Dieter Kosslick hevet neven til ære for journalisten foran et bilde av ham.

Ved hjelp av en projektor har aktivister dessuten sørget for å lyse opp den tyrkiske ambassaden i Berlin med slagordet #FreeDeniz.

Yucel føyer seg inn i rekken av mange journalister og pressefolk som er pågrepet etter kuppforsøket i fjor sommer. Myndighetene har blant annet stanset utgivelsen av minst 100 ulike publikasjoner som har vært kritiske til Erdogans politikk.

