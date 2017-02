Tyrkia fengsler tysk korrespondent

Yucel (43) har både tysk og tyrkisk statsborgerskap og er korrespondent for storavisa Die Welt. Han ble pågrepet 14. februar etter å ha skrevet om et hackerangrep mot den private epostkontoen til energiminister Berat Albayrak.

Mandag ble han varetektsfengslet i påvente av rettssak.

Yucel føyer seg inn i rekken av mange journalister og pressefolk som er pågrepet etter kuppforsøket i fjor sommer. Myndighetene har stanset utgivelsen av minst 100 ulike publikasjoner som har vært kritiske til president Recep Tayyip Erdogans politikk.

Ifølge nyhetsbyrået Dogan er Yucel blitt avhørt om et intervju han har gjort med Cemil Bayik, en kommandant i den forbudte kurdiske PKK-geriljaen. Han har også skrevet en rekke artikler om regjeringenes politikk mot landets kurdiske minoritet.

Journalisten skal også ha blitt spurt om han hadde noen forbindelser til hackergruppen RedHack, som skaffet tilgang til epostene til energiministeren, eposter som deretter ble offentliggjort av WikiLeaks.

Ministeren er svigersønnen til Erdogan.

Tysklands statsminister Angela Merkel har kalt varetektsfengslingen av Yucel for "bitter og skuffende". Hun mener det er en altfor hard reaksjon og viser til at journalisten meldte seg frivillig for tyrkiske myndigheter for å lette etterforskningen.

I Berlin har pågripelsen av Yucel ført til protester. Ifølge Al Jazeera ble filmfestivalen i Berlin avsluttet ved at festivalleder Dieter Kosslick hevet neven til ære for journalisten foran et bilde av ham.

(©NTB)