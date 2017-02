Trump holder sin første tale til Kongressen

Det forteller kilder i Trumps regjering til flere medier. I talen, som holdes natt til onsdag norsk tid, vil han snakke om hva han har oppnådd i løpet av den drøye måneden han har vært president.

Skrotingen av den internasjonale frihandelsavtalen TPP, og planene om å fjerne Barack Obamas helsereform, vil stå sentralt. I tillegg er det ventet at han vil si mer om sin økonomiske politikk.

– Folkets fiender

Mediedekningen av Trumps regjering har de siste ukene vært preget av Trump-medarbeideres kontakt med Russland – og presidentens harde angrep på mediene.

Han har stemplet flere kjente medier som "folkets fiender" og beskyldt dem for å spre falske nyheter. Granskinger av Russland-forbindelsene er iverksatt både av FBI og Kongressen.

Mange republikanere håper talen i Kongressen kan ta oppmerksomheten bort fra det Trumps kritikere kaller kaos og autoritære tendenser. I stedet vil de høre mer om arbeidet med å gjennomføre presidentens politikk.

Forsvar og infrastruktur

– Vi vil begynne å bruke store penger på infrastruktur, sa Trump i et møte med amerikanske guvernører mandag.

Samtidig presenterte kilder i regjeringen hovedtrekkene i Trumps forslag til statsbudsjett for 2018. En kraftig økning av forsvarsbudsjettet vil gå på bekostning av miljø, utviklingshjelp og det amerikanske utenriksdepartementet.

Demokratene vil trolig kjempe mot forslaget med nebb og klør. Blant Republikanerne fikk planene blandet mottakelse, og en del av dem er bekymret for at underskuddet på statsbudsjettet vil øke.

Tidligere er Trump blitt kritisert for å tegne et mørkt og dystert bilde av USA i talene sine. I Kongressen vil han presentere en optimistisk visjon for landet, lover presidentens pressetalsmann Sean Spicer.

(©NTB)