Trump hevder Obama står bak lekkasjer

I et intervju med TV-kanalen Fox News sa Trump at personer knyttet til Obama har lekket hemmelig informasjon fra Det hvite hus.

– Jeg tror Obama står bak det, for hans folk står definitivt bak det, sa Trump, ifølge CNN.

Presidenten la til at det er vanskelig å være sikker, men at han tror Obama står bak både lekkasjer og protester. Han presenterte ikke noen bevis for å underbygge antakelsen.

