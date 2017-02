Ryanair håper på Norwegian-samarbeid fra sommeren av

Konsernsjefen deltok på et pressemøte i København tirsdag, der han opprinnelig var for å snakke om at selskapet vurderer å opprette en dansk flybase.

Irske Ryanair har flere kortdistanseruter i Europa enn Norwegian, og mener Norwegian kan tjene på å samarbeide med Ryanair om å fly passasjerer til de byene der de har langdistanseruter til USA fra.

–Det er ikke fordi vi vil ha mer trafikk på våre korte ruter. Grunnen til at vi gjerne vil hjelpe dem, er at vi gjerne vil se at deres langdistanseruter lykkes, sier Ryanair-sjefen.

Norwegian bekrefter

Administrerende direktør i Norwegian Bjørn Kjos sa i januar at de to selskapene arbeidet med å få på plass en "avtale som var god for begge parter" med Ryanair. Innholdet var imidlertid noe uklart.

Tirsdag kveld bekrefter Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen overfor NTB at samarbeidsavtalen skal være slik O'Leary beskriver. Han kan imidlertid ikke love at den kommer på plass allerede innen sommeren.

–Vi jobber med å få på plass en avtale som innebærer at våre passasjerer på langdistanse kan fly videre med Ryanair. Dette er en avtale vi håper på å få på plass i løpet av året, sier Sandaker-Nilssen.

I praksis vil dette bety at en Ryanair-passasjer kan fly til London eller Cork, for deretter å fly videre med Norwegian til for eksempel USA.

Sistnevnte er mulig etter at Norwegian har åpnet opp interkontinentale ruter fra Irland etter at datterselskapet Norwegian Air International (NAI) nylig fikk flytillatelse fra USA etter tre års kamp.

Vil fortsatt konkurrere

Både Ryanair og Norwegian understreker at dette ikke er en lavprisutgave av Star Alliance-samarbeidet. De to selskapene skal ikke samarbeide om ruter der begge flyr, ifølge Sandaker-Nielsen.

–Dette vil kun gjelde ruter vi ikke betjener. Det vi er opptatt av er at kunden får flere valgmuligheter, sier han.

O'Leary mener en av fordelene med samarbeidet er at de kan danke ut de dyrere selskapene.

– Hvis de lykkes, kan de dyrere selskapene komme til å stå svakere, og det kan på sikt være bra for oss. Men ellers fins det ingen fordeler for Ryanair med et slikt samarbeid, sier O'Leary.

IT-systemene krangler

Årsaken til at samarbeidet drøyer, til tross for at begge parter er enige, er at de har en jobb foran seg med å få IT-systemene til å kommunisere.

–Vi har ulike IT-systemer som ikke snakker sammen, sier Sandaker-Nielsen.

