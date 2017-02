Russland får kritikk etter veto mot Syria-sanksjoner

–Russland bærer et tungt ansvar overfor det syriske folk og menneskeheten som helhet, sier den franske utenriksministeren Jean Marc-Ayrault tirsdag.

Sammen med USA og Storbritannia hadde Frankrike utarbeidet et resolusjonsforslag som de tirsdag fremmet for FNs sikkerhetsråd. Resolusjonen ville innført sanksjoner mot 21 syriske individer, organisasjoner og bedrifter som angivelig har benyttet kjemiske våpen under borgerkrigen i Syria.

Sanksjonene var også rettet mot Assad-regimets bruk av kjemiske våpen under konflikten. Resolusjonen ville forbudt alle land å forsyne Assad-regimet regimet med helikoptre, som etterforskere har konkludert med at har blitt benyttet i kjemiske angrep.

-Det er vesentlig at vi ikke lar de som benytter slike våpen, slippe unna med sine overgrep. Det er derfor Frankrike tok dette initiativet sammen med sine partnere om denne resolusjonen, sa Ayrault.

-Misbruk av veto

Ni land stemte for, mens tre land – Kina, Russland og Bolivia – stemte mot. Kasakhstan, Etiopia og Egypt avsto fra å stemme.

Russland hadde på forhånd kunngjort at de vil bruke vetoretten sin i avstemningen, noe president Vladimir Putin begrunnet i at sanksjonene ville skadd fredsforhandlingene som foregår i FN-regi i Genève.

Dette er sjuende gang landet har gjort dette når Sikkerhetsrådet har stemt over forslag om sanksjoner mot Syria. Amnesty International betegner vetobruken som et "misbruk av veto" fra Russland og Kinas side.

–Ved å nedlegge veto mot denne resolusjonen, har Russland og Kina vist hjerteløs forakt for millioner av syreres liv, sier Sherine Tadros, leder for Amnestys FN-kontor i New York.

USA-ambassadør Nikki Haley er også kritisk til at det hun mener var en "veldig berettiget" resolusjon ble nedstemt.

–Det er en trist dag for Sikkerhetsrådet når medlemsland begynner å lage unnskyldninger for at andre medlemsland dreper sine egne borgere. Verden er definitivt et farligere sted nå, sier hun.

Etterforskning

Resolusjonsforslaget kom i kjølvannet av en felles etterforskning ledet av FN og Organisasjonen for forbud mot bruk av kjemiske våpen (OPCW), som slo fast at det syriske regimet har stått bak minst tre angrep som involverte bruk av klorgass.

De har i tillegg slått fast at ekstremistgruppen IS har stått bak minst ett angrep som involverte sennepsgass.

(©NTB)