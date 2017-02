Polen langer ut mot Tusk 

Tusk "bryter EUs grunnleggende regler", sier Jaroslaw Kaczynski, som er leder for det polske regjeringspartiet PiS.

Ifølge ham kan ikke Tusk "under noen omstendighet regne med støtte eller fravær av protest fra vår side". Under EU-toppmøtet 9. og 10. mars håper Tusk på å bli gjenvalgt for en ny periode på to og et halvt år.

Et nei fra hjemlandet er ikke i seg selv nok til å hindre gjenvalg, men kommer ubeleilig for Tusk. Ifølge avisa Financial Times undersøker den polske regjeringen nå om andre medlemsland kan tenke seg å erstatte ham med Jacek Saryusz-Wolski, en polsk folkevalgt i EU-parlamentet.

Tusk og Kaczynski er politiske rivaler i hjemlandet, og forholdet mellom dem har lenge vært dårlig.

Nyhetsbyrået Ritzau skriver at statsminister Joseph Muscat på Malta, som har formannskapet i EU dette halvåret, nå er i gang med å ringe rundt til stats- og regjeringssjefene i EU for å høre hvem de støtter.

Tusk har bred støtte, men ifølge Ritzaus opplysninger skal Muscat selv være klar til å hoppe inn som ny kandidat hvis Tusk vrakes.

(©NTB)