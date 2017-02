Kinesiske lønninger nærmer seg de søreuropeiske

I fjor var timelønnen i industrien oppe i 30 kroner og ligger dermed over de fleste større landene i Latin-Amerika, ifølge statistikk fra Euromonitor, skriver Financial Times. Kineserne haler også innpå de svakeste eurolandene og ligger nå rundt 30 prosent under lønningene i Hellas og Portugal. I sistnevnte har timelønnen i industrien falt fra 52 kroner i 2005 til 37 kroner i fjor. Det er den samme perioden som har sett en tredobling i Kina. I Hellas har finanskrisen bidratt til at lønningene er halvert.

– Det er oppsiktsvekkende hvor godt Kina har klart seg sammenlignet med alle andre. De nærmer seg vestlige land, noe som ikke har skjedd i andre vekstøkonomier, sier sjeføkonom Charles Robertson i Renaissance Capital.

Lønnsutviklingen gjenspeiler hvordan levestandarden har økt for 1,4 milliarder kinesere, men den betyr også at konkurranseevnen blir svekket. Financial Times påpeker at økt lønnsnivå betyr at Kina kan tape i konkurransen med andre land der arbeidskraften er billigere. India har også opplevd flere år med vekst, men lønnsnivået har stått stille siden 2007. En industriarbeider der får i underkant av 6 kroner i timen for sin innsats.

