Forsøk på å tvinge Trump til å vise selvangivelsen stanset

Demokaretn Bill Pascrell sa mandag at Kongressen har et ansvar for å sørge for at «den utøvende makt oppfyller den ypperste standard når det kommer til åpenhet, for å sikre at publikums interesse står i høysetet». Han og flere av hans partifeller mener åpenhet om skatten også ville gjøre det lettere for både politikere og publikum å avgjøre om Trump har investeringer i Russland.

Trump har sagt at han ikke har noen investeringer i Russland, og demokratene innrømmer at de ikke har bevis for noe annet. De sier det er en av grunnen til at de vil ha tilgang til skatteopplysningene.

Republikanerne har flertall i Representantenes hus, og en avstemning om å utsette Pascrells forslag på ubestemt tid ble vedtatt med 229 mot 185 stemmer.

