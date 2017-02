Flere hundre tiltalt i samme rettssak etter kuppforsøket i Tyrkia

Over 240 av de tiltalte sitter varetektsfengslet, ifølge nyhetsbyrået Anadolu. Mange har tilhørighet til ulike avdelinger i militæret som anklages for å ha deltatt i kuppforsøket. De anklages for drap og drapsforsøk, samt forsøk på å styrte regjeringen, og risikerer mange livstidsdommer hvis de blir kjent skyldige.

Rettssalen har plass til over 1.558 mennesker og ligger i Sincan utenfor hovedstaden Ankara. Salen var tettpakket av sikkerhetsstyrker da de tiltalte forklarte seg.

Den første som forklarte seg om hva som skjedde under kuppforsøket, var rekrutten Abdulkadir Kahraman. Han sa at en kommandant ga soldatene beskjed om at det hadde vært et terrorangrep, hvorpå de fikk utdelt ammunisjon. Andre tiltalte ga lignende beskrivelser.

Rettssaken er en av mange som holdes i kjølvannet av kuppforsøket. I forrige måned ble 270 personer stilt for retten i byen Izmir. Blant de tiltalte var den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som er tiltalt in absentia ettersom han bor i eksil i USA. Gülen anklages for å være hovedmannen bak forsøket på å styrte regjeringen.

Over 43.000 personer er varetektsfengslet i påvente av å bli stilt for retten i kjølvannet av kuppforsøket.

(©NTB)