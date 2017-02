Drapsforsøk med håndgranat i Malmö

Eksplosjonen skjedde på en tomt i et boligområde i den sørsvenske byen ved 21-tiden mandag kveld. Den skadde ble sendt til sykehus for sjekk.

– Vi tror noen har kastet en håndgranat mot denne personen, sier pressetalsmann Calle Persson i Skåne-politiet til nyhetsbyrået TT. Senere opplyser politiet at funn på stedet og skadene på personen og materielle skader på stedet tyder på at det faktisk var en håndgranat. Den nasjonale bombegruppen er kalt ut til stedet.

– De skal sørge for at det er trygt for teknikerne å undersøke åstedet. Det er fortsatt sperret av, av hensyn til sikkerheten, sier Persson.

Politiet omtaler saken som et drapsforsøk.

