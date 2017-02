– To kvinner siktes for drap på Kim Jong-nam onsdag

Riksadvokat Mohamed Apandi Ali sier tirsdag at dersom de to kvinnene blir erklært skyldige, venter dødsstraff. Han bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at de to kommer til å bli siktet for drap onsdag.

Den nordkoreanske lederen Kim Jong-uns halvbror, Kim Jong-nam, døde mandag 13. februar kort tid etter at han ble sprayet eller påført en væske i ansiktet på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia.

Malaysisk politi opplyste 24. februar at spor av nervegiften VX, som står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen, ble funnet på Kims ansikt.

Ytterligere to mistenkte er pågrepet i Malaysia, deriblant en nordkoreaner og en malaysier. Sistnevnte er løslatt mot kausjon, mens nordkoreaneren fortsatt sitter i politiets varetekt.

