Video viser angivelig drap på tysk gissel på Filippinene

Den 70 år gamle tyskeren Jürgen Kantner ble bortført av den islamistiske Abu Sayyaf-geriljaen i november i fjor mens han og konen var på seiltur.

Kantners tyske kone Sabine (59) ble like etter funnet drept ved seilbåten, som seilte med tysk flagg i Sulu-provinsen sør på Filippinene. Hun hadde tilsynelatende satt seg til motverge under bortføringen.

Abu Sayyaf holdt norske Kjartan Sekkingstad fanget i ett år, før han ble satt frii september i fjor.

Det er det tyske nyhetsbyrået DPA som mandag meldte at en video av det angivelige drapet er offentliggjort i et chatteforum for IS-tilhengere.

Drapet skal ha skjedd søndag etter at tidsfristen om å utbetale løsepenger gikk ut.

Det filippinske militæret hadde mandag ennå ikke sett videoen, og de forsøker nå å få bekreftet opplysningene, ifølge DPA.

Det tyske paret skal være det samme som i 2008 ble bortført av somaliske pirater. Begge ble da sluppet fri etter 52 dager.

Abu Sayyaf-geriljaen ble dannet på 1990-tallet og hadde tidligere bånd til al-Qaida- Gruppen har tjent gode penger på å spesialisere seg på bortføringer og løsepenger. I fjor sverget gruppen troskap til den ytterliggående jihadistgruppa IS.

