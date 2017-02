Sju drept i angrep mot fangetransport på Sri Lanka

Angrepet beskrives som gjengrelatert. Det er i så fall det verste oppgjøret mellom kriminelle gjenger på Sri Lanka på flere tiår.

Fire andre vakter fikk skuddskader da en gruppe menn skjøt mot bussen idet den passerte et skogholt utenfor hovedstaden mandag. Fangene var på vei til en rettssak.

– Det antas at skytingen var et resultat av fiendskap mellom to gjenger i underverdenen. Etterforskningen er i gang, heter det i en uttalelse fra politiet.

