Sør-Koreas fungerende president legger press på påtalemyndigheten

Påtalemyndigheten ba mandag om å få forlenget avhøret av Lee Jae-young. Samsung-toppen ble pågrepet tidligere i måneden og er siktet for bestikkelser og korrupsjon. Det mistenkes at 48-åringen har gitt bestikkelser tilsvarende over 330 millioner kroner til president Park Geun-hyes nære venninne Choi Son-sil. Sistnevnte har havnet i hardt vær i en sak der hun skal ha utnyttet vennskapet med presidenten til å presse store bedrifter for penger.

Det er statsminister og fungerende president Hwang Kyo-ahn, som tar seg av Parks oppgaver mens saken pågår, som har satt foten ned for en forlengelse, skiver AFP. Årsaken er bekymringen for den politiske stabiliteten i landet.

Ifølge nyhetsbyrået Yonhap har påtalemyndigheten planlagt å sikte Lee Jae-young dersom forespørselen om forlengelse ikke blir innfridd.

