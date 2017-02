Oscar-showet åpnet med stikk til Trump

En rekke amerikanske filmstjerner og andre representanter for underholdningsbransjen har vært blant Trumps argeste kritikere, og det var på forhånd ventet at scenen i Dolby Theatre ville bli brukt flittig til politiske budskap.

–Noen av dere vil komme opp her på denne scenen i kveld og holde en tale som presidenten i USA kommer til å tvitre om i CAPS LOCK mens han sitter på do klokka 5 i morgen tidlig. Og jeg synes det er helt fantastisk, sa Kimmel.

Flere av de Oscar-nominerte bar blå sløyfer til støtte for organisasjonen ACLU på den røde løperen. ACLU er blant flere rettighetsorganisasjoner som har gått til sak for å stoppe Donald Trumps omstridte innreiseforbud.

Kimmel nøyde seg ikke bare med å vise til Trumps twittertirader, han gikk også langt i å beskylde presidenten for rasisme.

–Jeg vil si takk til president Trump. Husker du fjoråret da det virket som Oscar-utdelingen var rasistisk? Sånn er det ikke lenger, sa Kimmel.

Han viste til en kampanje som beskyldt Akademiet for å ha for mange hvite nominerte, men mener tilsynelatende at Donald Trump har mer å skamme seg over.

I år er det ikke-hvite-nominerte i alle skuespillerkategorier samt for beste regi. I tillegg har tre av de ni filmene i beste film-kategorien et afroamerikansk tilsnitt – "Moonlight," "Fences" og "Hidden Figures".

Kveldens første priser gikk til Mahershala Ali for birollen i Moonlight, til Suicide Squad for beste makeup og hårstyling og tilFantastic Beasts and Where to Find Them for beste kostymedesign.

Musikalfilmen "La La Land" er nominert til hele 14 priser og er ventet å bli kveldens store vinner.

(©NTB)