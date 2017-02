Oscar-kvelden preget av Trump-kritikk

Oscar-vert Jimmy Kimmel spådde allerede i åpningstalen at Trump ville bli nevnt i flere av takketalene:

–Noen av dere vil komme opp hit på scenen i kveld og holde en tale som presidenten i USA kommer til å tvitre om i CAPS LOCK mens han sitter på do klokka 5 i morgen tidlig. Og jeg synes det er helt fantastisk, sa Kimmel.

En rekke amerikanske filmstjerner og andre representanter for underholdningsbransjen har vært blant Trumps argeste kritikere, og det var på forhånd ventet at scenen i Dolby Theatre ville bli brukt flittig til politiske budskap.

En av dem som tok avstand fra Trump, var skuespilleren Gael García Bernal, som delte ut prisen for beste animasjonsfilm. Mexicaneren gjorde det klart at han liker presidentens plan om en grensemur mellom USA og Mexico dårlig.

–Som mexicaner, som latinamerikaner, som migrantarbeider, som menneske er jeg imot enhver form for mur som skal skille oss fra hverandre, sa han.

Innreiseforbud fikk gjennomgå

Flere av de Oscar-nominerte bar blå sløyfer til støtte for organisasjonen ACLU på den røde løperen før showet. ACLU er blant flere rettighetsorganisasjoner som har gått til sak for å stoppe Donald Trumps omstridte innreiseforbud.

En av kveldens prisvinnere, iranske Asghar Farhadi, boikottet utdelingen nettopp på grunn av innreiseforbudet som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.

I en uttalelse som ble lest opp på scenen sa Farhadi at han holder seg unna i solidaritet med folkene Trump har vært "respektløs" mot gjennom sin politikk.

–Det å dele verden inn i kategoriene USA og "våre fiender" skaper frykt – en bedragersk rettferdiggjøring av aggressjon og krig, sa Farhadi i uttallelsen, som ble lest opp av den iranskfødte ingeniøren og astronauten Anouesh Ansari.

Rasisme?

Kveldens vert, Jimmy Kimmel, nøyde seg ikke bare med å vise til Trumps twittertirader. I løpet av showet gikk han også langt i å beskylde presidenten for rasisme.

–Jeg vil si takk til president Trump. Husker du fjoråret da det virket som Oscar-utdelingen var rasistisk? Sånn er det ikke lenger, sa Kimmel.

Han viste til en kampanje som beskyldte Det amerikanske filmakademiet, som deler ut prisene, for å ha for mange hvite nominerte, men mener tilsynelatende at Donald Trump har mer å skamme seg over.

I år er det ikke-hvite nominerte i alle skuespillerkategorier samt for beste regi. I tillegg har tre av de ni filmene i beste film-kategorien et afroamerikansk tilsnitt – "Moonlight," "Fences" og "Hidden Figures". For første gang har også en muslimsk skuespiller mottatt en Oscar: Mahershala Ali for beste mannlige birolle i "Moonlight".

(©NTB)