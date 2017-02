Ny Trump-kandidat trekker seg

Bilden blir dermed den seneste i en rekke av Trumps kandidater til å fylle politiske toppverv som trekker seg.

– Dette er en personlig avgjørelse som er drevet av bekymringer for privatlivet og store utfordringer med å skille seg fra hans forretningsinteresser, sier forsvarsminister Jim Mattis i en uttalelse. Mattis sier han snart vil komme med en ny kandidat til embetet.

– Selv om jeg er skuffet, har jeg forståelse og respekt for avgjørelsen. Jeg vet at han vil fortsette å støtte landet på andre måter, sier Mattis om at Bilden trekker sitt kandidatur.

