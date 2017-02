Mann pågrepet for flyktningspionasje i Sverige

Mannen er mistenkt for å ha samlet inn ulovlig informasjon om eksiltibetanere for så å gi opplysningene videre til en fremmed makt, opplyser Säpo i en pressemelding mandag.

Ifølge Expressen handler mistanken om "grov ulovlig etterretningsvirksomhet".

Mannen har bodd i Sverige i flere år. Han ble pågrepet søndag og saken håndteres nå av en aktor ved riksenheten for sikkerhetssaker.

– Over tid

– Det har skjedd på flere enn ett sted, og det har skjedd over tid. Sikkerhetspolitiet har kunnet se hvordan denne mannen har arbeidet i det tibetanske miljøet, handlet der og samlet inn opplysninger som han senere har gitt videre til etterretningsoffiserer, sier Nina Odermalm Schej, pressesjef hos Säpo, til nyhetsbyrået TT.

– Mannen har bodd i Sverige i flere år og hatt et oppdrag, slik vi ser det, av en fremmed makt, sier hun.

I pressemeldingen blir flyktningspionasje beskrevet som en måte å hindre flyktninger å uttrykke kritikk mot regimet i landet de har flyktet fra. Det er også en måte for et regime å forsøke å få kontroll over hvem som har flyktet fra hjemlandet, hvorfor de gjorde det, samt hvor de befinner seg.

Säpo opplyser ikke hvor den mistenkte mannen kommer fra.

Anspent region

Tibet ble innlemmet i Kina i 1950, og det har i lang tid vært et anspent forhold mellom kinesiske myndigheter og tibetanske grupper som kjemper for mer kulturell og religiøs frihet.

Tibetanske eksilmiljøer anklager Kina for å undertrykke tibetansk kultur og religion, mens Kina anklager tibetanske grupper for separatisme. Tibetanernes åndelige leder Dalai Lama bor i eksil i India. Kinesiske myndigheter mener han egger til separatisme, noe han avviser.

