Kunstsalget falt i 2016 – Kina største marked

Statistikken viser også at Kina igjen kan skilte med å være verdens største kunstmarked.

Til sammen ble det solgt kunst for 12,5 milliarder dollar (105 milliarder kroner) på kunstauksjoner verden over i 2016. Det var 22 prosent mindre enn i 2015. Da ble det solgt kunst for 16,1 milliarder dollar (135 milliarder kroner) viser en oversikt som ble lagt fram av Artprice mandag.

– På alle kontinenter velger selgere en vente og se-holdning, sier Artprice' toppsjef Thierry Ehrmann.

Ifølge rapporten har Kina nå etablert seg som verdens "supermakt" når det gjelder omsetning av kunst. Etter å ha tronet på toppen i fem år, mistet landet førsteplassen til USA i 2015, men nå er kineserne tilbake på toppen. Det ble i fjor solgt kunst for 4,8 milliarder dollar (40 milliarder kroner) på auksjoner i Kina, noe som er ny rekord for landet.

