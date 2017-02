Iransk regissør boikottet seremonien – vant Oscar

Den iranske regissøren fikk prisen for filmen "The Salesman". Farhadi sa lørdag at han ville boikotte søndagens Oscar-seremoni som følge av Donald Trumps omstridte innreiseforbud som rammer sju hovedsakelig muslimske land, inkludert Iran.

I en uttalelse som ble lest opp på scenen sa Farhadi at han holder seg unna i solidaritet med folkene Trump har vært "respektløs" mot gjennom sin politikk.

–Det å dele verden inn i kategoriene USA og "våre fiender" skaper frykt – en bedragersk rettferdiggjøring av aggresjon og krig, sa Farhadi i uttalelsen, som ble lest opp av den iranskfødte ingeniøren og astronauten Anouesh Ansari.

Den svenske filmen "En mann ved navn Ove" og danske "Under sandet" var også nominert i kategorien, sammen med "Toni Erdmann" fra Tyskland.

Redningsgruppen "De hvite hjelmene" fra Syria glimret også med sitt fravær da kortdokumentaren om dem vant pris. Representantene fra gruppen fikk ikke visum til USA og måtte stå over prisutdelingen.

–Vi er veldig takknemlige for at denne filmen har vist fram arbeidet vårt til verden, sa gruppens leder Raed Al Saleh i en uttalelse som ble lest opp fra scenen. Han oppfordret samtidig folk til å jobbe for å stoppe blodbadet i Syria.

