Indias utenriksminister til USA etter drap på indisk ingeniør

Ifølge medierapporter skal utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar diskutere foreslåtte restriksjoner på såkalte H-1B-visum med Trump-administrasjon. Slike visum brukes av tusenvis av indere som er i USA for å jobbe eller studere. Ikke minst gjør de det mulig for indisk IT-bransje å sende tusenvis av høyt kvalifiserte arbeidere til USA hvert år.

Drapet på den 32 år gamle ingeniøren har skapt sjokkbølger i det indiske miljøet i USA. En annen indisk ingeniør ble såret i den samme skyteepisoden, som skjedde i forrige uke. Mannen som er pågrepet for drapet, en 51 år gammel amerikaner, kom ifølge øyenvitner med rasistiske utsagn i forbindelse med skytingen. Han er nå siktet for overlagt drap, og politiet etterforsker om det dreier seg om hatkriminalitet.

En indisk minister har gått ut og kalt hatkriminalitet for "skammelig".

Samtidig er det stadig flere i India som mener amerikanske myndigheter må reagere. I en lederartikkel i avisen The Times of India blir president Donald Trump bedt om å si rett ut at slike drap er uakseptable i USA.

Trump gikk til valg på å bringe arbeidsplasser tilbake til USA, samtidig som han ønsker en langt strengere innvandringspolitikk.

(©NTB)