Guterres: – Minoriteters rettigheter er under angrep

I åpningstalen sa Guterres at flyktningers og minoriteters rettigheter er under angrep fra populister og myndigheter som ikke tar ansvar for å beskytte dem.

– Vi ser større innslag av populisme og ekstremisme. Det har ført til mer rasisme, antisemittisme og muslimhat, sa generalsekretæren.

Møtet i Genève finner sted i en tid der USA forsøker å begrense innvandringen fra en rekke land der muslimer utgjør majoriteten av befolkningen. Europa har også lagt bak seg et år med flyktningstrømmer fra Midtøsten.

Guterres, som selv var FNs høykommissær for flyktninger i ti år, sa at det ikke var snakk om å "fordele byrdene", men å dele ansvaret som alle er pålagt under FN-pakten.

(©NTB)