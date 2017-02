FN angrep milits i Den sentralafrikanske republikk

Dette er andre gang på to uker at FN-styrken MINUSMA har skutt mot væpnede menn på vei mot byen, som ligger sentralt i landet. I en uttalelse opplyser MINUSMA at styrken observerte rundt 40 krigere fra gruppen FPRC, «tungt bevæpnet med kalasjnikover og rakettdrevne granater», noen få kilometer nord for Bambari søndag morgen.

Det er uklart om noen ble drept eller såret i søndagens angrep, men FN-styrken varslet Røde Kors om mulige skader som følge av angrepet.

Volden i regionen har tiltatt som følge av en konflikt mellom FPRC og den rivaliserende gruppen UPC. De har kjempet om kontroll over innkrevingen av skatter fra gjetere i forbindelse med at det er sesong for å flytte buskap.

Etter en offensiv tidligere i måneden ba FNs sikkerhetsråd «de væpnede gruppene om umiddelbart å stanse kampene og bli med i dialogen for fred og forsoning».

