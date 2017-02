Første Oscar til muslimsk skuespiller

Det var første gang den 43 år gamle skuespilleren var nominert, og hans innsats som narkolanger i dramaet «Moonlight» hadde gjort ham til en av favorittene før søndagens utdeling.

Han takket resten av skuespillerne i filmen og kona som for noen dager siden fødte parets første barn, en datter. I tillegg takket han sine tidligere lærere.

– De fortalte meg hele tiden at «det handler ikke om deg. Det handler om rollefigurene. Du er en tjener. Du tjener fortellingene og rollene».

Alis mor er en kristen predikant, men selv konverterte han til islam i 1999. Siden 2001 har han tilhørt ahmadiyya, en retning som av flere muslimer anses for å være en kjettersk sekt. Flere muslimer har vunnet Oscar-priser tidligere, men Ali er den første som vinner i en av skuespillerkategoriene.

I et intervju med et britisk magasin nylig fortalte han om noe av den diskrimineringen han har opplevd i USA, men forklarte med et anstrøk av galgenhumor at "når du konverterer til islam etter flere tiår som svart mann i USA, føles ikke diskrimineringen du opplever som muslim som et sjokk».

(©NTB)