Bush: Trenger svar om Russland-forbindelser

I et intervju med TV-stasjonen NBC vil ikke Bush ta stilling til om en uavhengig spesialetterforsker bør utnevnes for å granske saken. Men han gjør det klart at gransking er nødvendig.

– Jeg mener vi alle trenger svar, sier Bush.

Bakgrunnen for granskingene som er iverksatt både av FBI og Kongressen, er kontakten som medarbeidere av Trump skal ha hatt med russiske tjenestemenn før Trump ble innsatt som president. Tidligere har amerikansk etterretning konkludert med at Russland prøvde å hjelpe Trump i valgkampen.

Amerikanske mediers dekning av saken er blitt skarpt kritisert av Trump, som har stemplet flere kjente medier som "folkets fiender".

Ekspresident Bush mener på sin side at mediene spiller en viktig rolle når de holder politiske ledere i sjakk. Samtidig påpeker han at "makt kan være avhengighetsskapende".

– Det er vanskelig å be andre om å ha en uavhengig, fri presse hvis vi ikke er villige til å ha det selv, sier han.

(©NTB)