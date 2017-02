Britene frykter ny skotsk folkeavstemning

Ikke navngitte regjeringskilder sier til avisen The Times at det er frykt for at Sturgeon vil utlyse en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet i forbindelse med at Storbritannia formelt starter brexit-prosessen neste måned.

Statsminister Theresa May kan nekte skottene å holde folkeavstemning, men gjør hun det, kan det utløse forfatningskrise.

Hvis hun sier ja, risikerer hun at det som i dag er Storbritannia, bryter sammen.

Under brexit-avstemningen i fjor sommer stemte et flertall i Storbritannia for å forlate EU, men ser man kun på Skottland, ble det flertall for å bli værende.

I 2014 holdt Skottland folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia, noe et flertall av skottene da avviste. Ifølge Sturgeon forutsatte de skotske velgerne da at Storbritannia kom til å bli værende i EU.

