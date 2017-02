16 land skal diskutere TTP-konkurrent

Noen av Asias fattigste land, som Laos og Myanmar, er representert i forhandlingene om Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Det samme er land fra andre enden er skalaen, som Japan og Kina. Også Australia, Brunei, Kambodsja, India, Indonesia, Sør-Korea, Malaysia, New Zealand, Filippinene, Singapore, Thailand og Vietnam deltar i møtene.

RCEP-samtalene har pågått siden 2013, men en rekke uenigheter landene imellom har trukket samtalene ut. En potensielt ny avtale anses som en rival til Trans-Pacific Partneship-samarbeidet (TPP), som Donald Trump trakk amerikanerne ut av kort tid etter at han ble USAs president i januar. TTP, som Kina ikke er en del av, ble ansett som et tegn på amerikanernes økonomiske forpliktelse til regionen under den forrige administrasjonen.

Samtalene foregår i den japanske havnebyen Kobe.

(©NTB)