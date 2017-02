Trump trapper opp krigen mot mediene

– Jeg kommer ikke til å delta på korrespondentmiddagen i år. Ønsk alle vel og ha en strålende kveld, skrev Trump på Twitter lørdag.

Trump bryter dermed med en tradisjon som startet i 1921, da Det hvite hus' korrespondentforening begynte å invitere den amerikanske presidenten til den årlige middagen.

Sist gang en president gikk glipp av den muntre seansen, var i 1981. Ronald Reagan hadde blitt såret i et attentatforsøk få uker tidligere, men ringte inn med vennlige kommentarer under middagen.

Richard Nixon, som avskydde mediene, droppet den årlige begivenheten i 1972.

Tilspisset strid

Trump gikk jevnlig i strupen på etablerte amerikanske medier under valgkampen. Som president har han trappet opp angrepene på anerkjente medier som CNN, Washington Post og Los Angeles Times.

Søndag håner Trump igjen The New York Times, som har kjøpt en TV-reklame som skal sendes under Oscar-utdelingen med budskapet "Sannheten er viktigere nå enn noen gang før".

– Prøv å rapportere presist og rettferdig! tvitrer presidenten og omtaler avisa som mislykket.

Ble latterliggjort

Korrespondentmiddagen arrangeres siste lørdag i april. En rekke Hollywood-kjendiser har i årenes løp havnet på gjestelisten, men høydepunktet er vanligvis USAs presidents ofte humoristiske tale.

Flere medier har allerede før Trump meldte avbud trukket seg fra arrangementer knyttet til middagen. New York Times har i årevis droppet den for å unngå anklager om at journalistene har for nære bånd til Det hvite hus.

Trump har tidligere gjestet middagen. Han satt blant publikum da president Barack Obama i 2011 la fram fødselsattesten sin fra talerstolen. Obama gjorde samtidig narr av Trump, som på den tiden førte en kampanje for å så tvil om hvorvidt han var født i USA.

– Ingen er mer fornøyd med at vi kan legge dette bak oss enn Donald. Det er fordi han endelig kan gå tilbake til å fokusere på sakene som betyr noe. Som for eksempel, var månelandingen juks?, sa Obama.

Angrep på mediene

Fredag beskyldte Trump pressen for å dikte opp både kilder og nyhetssaker. Samtidig ble journalister fra flere medier nektet adgang til en pressebrifing med Trumps talsmann Sean Spicer i Det hvite hus.

Foreningen som arrangerer middagen, White House Correspondents' Association, er blant flere presseorganer som har reagert på behandlingen.

I en lederartikkel advarer Los Angeles Times om at Trump har med dette har tatt "Det hvite hus' krig mot den frie pressen" til et nytt nivå.

New York Times, som selv ble nektet adgang til Spicers pressemøte fredag, omtaler utestengelsen av enkelte medier som "et umiskjennelig hån mot demokratiske idealer".

–

(©NTB)