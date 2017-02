Trump og mulig "La La Land"-rekord bakteppe for Oscar-utdelingen

Søndagens Oscar-utdeling kan bli en av de mest turbulente og politisk ladde seremoniene de siste årene.

New York Times, som gjentatte ganger har blitt kritisert av USAs president Donald Trump, har kjøpt en TV-reklame som skal sendes under Oscar-utdelingen med budskapet "Sannheten er viktigere nå enn noen gang før". En 21 år gammel syrer, som står bak den Oscar-nominerte dokumentaren om det frivillige hjelpekorpset Hvite hjelmer, nektes innreise til USA.

Stemningen er også uvanlig spent blant aktørene som ventes å, eller skulle ha, møtt opp på Dolby Theatre, der seremonien skal holdes. Meryl Streep, nominert til prisen for beste kvinnelige skuespiller, brukte takketalen etter Golden Globe-utdelingen til å rette kritikk mot presidenten. Flere andre skuespillere og regissører har også organisert protester, demonstrasjoner og boikotter av seremonien. Selv været i vanligvis solfylte California har vært ustabilt.

For Damien Chazelles kritikerroste musikal "La La Land" skinner imidlertid solen likevel. Filmen er nominert til 14 priser, og kan med det slå rekorden til "Ben Hur", "Titanic" og "Ringenes Herre: Atter en konge" som alle tre har stukket av med elleve Oscar-priser.

I flere av kategoriene er imidlertid konkurransen knallhard, blant annet om prisen for beste mannlige skuespiller. "Manchester by the Sea"-hovedrolleinnehaver Casey Affleck stakk av med Spirit Awards-prisen i samme kategori lørdag, og også han rettet kritikk mot Trump i sin takketale.

Selve Oscar-showet starter klokka 2.30 natt til mandag norsk tid.

