Svensk "nasjonal sikkerhetsrådgiver" ville bli riksdagspolitiker for SD

Nils Bildt ble presentert som "svensk forsvars- og nasjonal sikkerhetsrådgiver" da han ble intervjuet av Bill O'Reilly om svensk flyktningpolitikk på den amerikanske TV-kanalen Fox News.

Dette vakte reaksjoner i Sverige, ettersom det svenske forsvarsdepartementet aldri hadde hørt om ham.

I ettertid har han blitt betegnet som et mysterium for Sverige, fordi bakgrunnen hans er uklar. I et intervju medAftonbladetsier Mikael Jansson, tidligere partileder i SD, at Bildt i 2013 tok kontakt med ham med ønske om å engasjere seg i partiet. Kravet var å komme høyt opp på riksdagslista.

–Jeg har ikke sett på ham selv. Men jeg opplevde ham som en målrettet person, som var veldig dyktig på sitt felt, sier Jansson til avisen.

Det høyrepopulistiske partiet ble nylig kritisert av den svenske regjeringen etter at de støttet Donald Trumps negative syn på Sverige i et innlegg i Wall Street Journal torsdag.

Bakgrunnen til Bildt er ukjent, men han dro ifølge svenske Dagens Nyheter til USA i 1994, der han både skal ha blitt dømt for vold og senere drevet sikkerhetsselskaper. Ifølge CV-en han sendte til SD, som Aftonbladet har fått tilgang på, har han grunnlagt sikkerhetsforetaket "CTSS Japan".

Selv har han betegnet seg selv som "en uavhengig analytiker basert i USA", og han påpekte også etter hendelsen at det var Fox News som valgte å bruke tittelen han ble gitt i programmet.

