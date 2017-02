Skuespiller Bill Paxton er død

– Det er med tungt hjerte vi deler nyheten om at Bill Paxton har gått bort på grunn av komplikasjoner under en operasjon, heter det i en uttalelse fra familien.

Den erfarne skuespilleren, født i Fort Worth i Texas, er kjent fra filmer som "Titanic", "Twister" og "Aliens". Han vant en Emmy for "Hatfields and McCoys".Han var med i CBS-serien "Training Day" på tidspunktet for hans død.

61-åringen etterlater seg kona Louise Newbury og to barn.

– Karrieren hans strekker seg over flere tiår. Han var en elsket og profilert skuespiller og produsent. Bills varme og utrettelige energi var ubestridelig, uttaler familien.

–Varmt menneske

Flere av Paxtons skuespillerkolleger uttrykker sin sorg over tapet av den allsidige skuespilleren søndag.

Blant dem er Elijah Wood, som jobbet med Paxton i filmen "Spy Kids 3".

–Hvilket elskverdig, varmt og snilt menneske. Utrolig trist over å høre om Bill Paxtons bortgang, skriver han på Twitter.

Arnold Schwarzenegger, som tok livet av Paxtons rollefigur i Sci-fi-filmen "The Terminator", kondolerer til skuespillerens familie.

–Han kunne spille hvilken som helst rolle, men var best til å være Bill. Et flott menneske med et stort hjerte. Mine tanker går til familien hans, skriver han.

–Nasjonal skatt

I sin lange skuespillerkarriere har Paxton samarbeidet med mange, og innehatt mange forskjellige typer roller.

Rob Lowe, som blant annet samarbeidet med Paxton i westernfilmen "Frank Jesse", er i sorg over tapet av en person han beskriver som en nær venn.

–Knust over den brå bortgangen til min nære venn og en av de beste skuespillerne i bransjen, Bill Paxton. Renessansemann, forteller, og en unik amerikansk nasjonalskatt. Karrieren hans taler for seg selv. Hans vennskap var en velsignelse, skriver han, og oppfordrer folk til å se Paxton-filmer denne Oscar-søndagen.

Sci-fi-helt

Paxton er også kjent for å være kun en av to skuespillere som er drept av tre store science fiction-skurker på lerretet.

Det skjedde i filmene "The Terminator", "Predator 2" og "Aliens", hvor han hadde en av sine mest minneverdige replikker:

"Game over man, game over".

(©NTB)