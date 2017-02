Politico: USA vurderer å forlate FNs menneskerettighetsråd

Det er ikke ventet noen umiddelbar beslutning, og USAs deltakelse vil foregå som normalt ved neste sesjon i rådet, som starter mandag, skriverPolitico.

Men to kilder som Politico har snakket med og som er i jevnlig kontakt med både tidligere og nåværende tjenestemenn, opplyser at en endelig beslutning trolig vil involvere utenriksminister Rex Tillerson, USAs FN-ambassadør Nikki Haley, og president Donald Trump.

Begrunnelsen skal være at Trump-administrasjonen setter spørsmålstegn ved hvor nyttig FNs menneskerettighetsråd er. Rådet blir beskyldt for å være partisk mot Israel og for å inkludere styresmakter som begår overgrep, opplyser de to kildene.

En talsmann for Haley har ikke svart på henvendelser, og heller ikke Det hvite hus' pressestab har besvart Politicos forespørsel om å kommentere saken.

Tillersons talsmann Mark Toner kommenterer ikke hvorvidt USAs medlemskap er til vurdering, men sier at "vår delegasjon skal delta full tut i rådets sesjon som starter mandag".

FNs menneskerettighetsråd ble dannet i 2006 og består av 47 medlemmer, blant dem Kina og Saudi-Arabia. Rådet erstattet FNs menneskerettighetskommisjon. Kommisjonen ble i sin tid sterkt kritisert for å ha gitt medlemskap til land som begår brudd på menneskerettighetene.

Bush-administrasjonen nektet å innlemme USA i det nyopprettede menneskerettighetsrådet, men Obama-administrasjonen fikk USA inn som medlem. Begrunnelsen var at det ville være nyttig for USA å delta for å kunne påvirke fra innsiden, og å støtte Israel.

