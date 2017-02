Obduksjon: Kim døde innen 20 minutter

Obduksjonen av Kim viserfunn av nervegiftrester på ansiktet og at han døde av en alvorlig lammelse innen 15–20 minutter, opplyser Malaysias helseministerSubramaniam Sathasivam.

– Dosen av nervegiften VX som Kim fikk var så høy at den påvirket hjertet, lungene og alt annet. Det trengs bare 10 milligram for at dosen skal være dødelig, så jeg antar at denne dosen var høyere enn dette, sa statsråden søndag.

Obduksjonsresultatet stemmer overens med tidligere funn av nervegiften VX på ansiktet og øynene til den 45 år gamle halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Drapet på Kim Jong-nam skjedde midt blant reisende på den internasjonale flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur 13. februar.

Først natt til søndag ble åstedet sperret av og eksperter innen kjemi, biologi, radiologi og atomteknologi saumfarte området etter giftrester. Etter rundt to timer ble flyplassen erklært trygg og fri for farlige stoffer.

– Babyolje

To kvinner er mistenkt for å ha utført angrepet. Lørdag ble det kjent at den ene av dem, en 25 år gammel indonesisk statsborger, fikk 90 dollar, tilsvarende 750 kroner, for å utføre handlingen. Det opplyser Indonesias visestatsminister til Malaysia, Andriano Erwin, som har møtt henne i arresten.

Søndag meldte flere medier, blant dem CNN, at kvinnen hevder hun ikke var klar over hva det var hun hadde fått overlevert og som hun skulle påføre Kims ansikt.

– Hun trodde substansen var en slags olje, babyolje, noe sånt, sier Erwin.

25-åringen har også fortalt at hun ble introdusert for folk med japansk eller koreansk utseende. De ba henne utføre en spøk for et realityprogram for fjernsyn, har Erwin uttalt.

Sjokkerte foreldre

Den andre kvinnen som er pågrepet, en 28 år gammel vietnamesisk statsborger, har også opplyst at hun trodde det dreide seg om deltakelse i en spøk.

Malaysisk politi mener imidlertid at kvinnene visste hva de gjorde, og at de hadde fått instruksjoner og hadde trenet på å løpe til nærmeste toalett for å vaske hendene.

– Hvordan kan hun ha turt å gjøre en så grusom ting? Hun var redd for rotter og padder, hun ville ikke ha våget å gjøre noe sånt, sier den vietnamesiske kvinnens far til AP.

– Jeg har ikke vært i stand til å sove eller spise, i likhet med hennes far. Han bare ber og leser Koranen. han vil ikke engang snakke. Som landsbybeboere kan vi bare be, sier den indonesiske kvinnens mor.

– Fire menn

Opptak fra flyplassens overvåkingskameraer viser at en av kvinnene løp av gårde, trolig til et toalett for å vaske hendene, etter angrepet, og malaysisk politi har opplyst at den indonesiske kvinnen kastet opp i en drosje på vei fra flyplassen etter angrepet. Hun er nå i fin form, har politiet opplyst.

Politiets talsmann Abdul Samah Mat sier det ennå ikke er klart om de to kvinnene fikk utdelt motgift for å hindre å bli drept av VX selv. Legemiddelet atropin, framstilt fra belladonnaplanten, er en slik motgift, som kan brukes i kombinasjon med legemidlene pralidoxim og diazepam, og må gis umiddelbart.

Malaysisk politi har ikke direkte anklaget Nord-Korea for å stå bak angrepet, men politiet mener fire nordkoreanske menn ga de to kvinnene nervegiften og ba dem utføre oppdraget.

De fire mennene dro fra Malaysia samme dag som angrepet skjedde, ifølge politiet.

Arrestordre

Malaysisk politi opplyser at det kommer til å utstede arrestordre på en nordkoreansk diplomat ved Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur dersom han nekter å samarbeide i etterforskningen. Han er navngitt som Hyon Kwang Song og har tittel som andresekretær. Politiet ønsker å avhøre ham.

I tillegg til de to kvinnene, er to andre personer pågrepet i saken. Foruten et ønske om å avhøre diplomaten ved Nord-Koreas ambassade, vil politiet avhøre en ansatt i et nordkoreansk flyselskap.

Diplomatisk krise

Saken har utløst en alvorlig diplomatisk strid mellom Malaysia og Nord-Korea. Fredagens avsløring fra malaysisk politi av at det var det forbudte kjemiske stoffet VX som ble brukt i drapet, forverrer krisen ytterligere.

Saken kan også få brede geopolitiske følger. USA har som følge av opplysningene avlyst et planlagt møte med nordkoreanske diplomater i New York, ifølge Washington Post og Wall Street Journal.

Det uformelle møtet skulle ha funnet sted neste uke, men utenriksdepartementet har nå besluttet å nekte visum for diplomatene fra Pyongyang, skriver Washington Post.

