Obama gratulerer Perez med lederjobben

Perez var arbeidsminister i Obamas administrasjon og var partiledelsens foretrukne kandidat. Demokratene står svakere enn på mange år etter nederlaget i presidentvalget, og Obama tror Perez er rett mann til å gjenreise partiet.

Den tidligere presidenten er også positiv til at Perez spurte sin rival i ledervalget, Keith Ellison, om å være nestleder i det splittede partiet. Ellison tilhører den progressive fløyen.

–Jeg vet at Perez vil samle oss bak mulighetenes fane og legge grunnarbeidet for en ny generasjon av ledere i Demokratene, skriver Obama i en pressemelding.

I motsetning til Obama, ser nåværende president Donald Trump ikke ut til å være like imponert over valget av Perez.

–Gratulerer til Thomas Perez som nettopp er blitt valgt til partileder for Demokratene. Jeg kunne ikke ha vært gladere for ham, eller for Det republikanske partiet, skriver presidenten på Twitter.

(©NTB)