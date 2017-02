Le Pen anklager mediene for å drive "hysterisk" Macron-kampanje

Under et valgkamparrangement i Nantes rettet Le Pen, som leder det høyrepopulistiske partiet Nasjonal front, flere angrep mot mediene og motkandidat Emmanuel Macron.

Blant annet mener hun at den tidligere finansministeren "vil åpne en migrant-motorvei" mellom Frankrike og Nord-Afrika, og la til at "finansfolk og deres mellommenn i mediene" tydelig har tatt hans side.

– Media har valgt sin kandidat. De driver med hysterisk propaganda for sin elskling. De sitter på sine høye hester, later som de bare analyserer fakta og skriker ut om pressefrihet når du kritiserer dem, sa hun til høylytt jubel.

Ifølge de ferskeste meningsmålingene ligger Le Pen fortsatt an til å vinne første runde av presidentvalget 23. april, men de viser også at hun vil tape annen runde to uker senere dersom det da står mellom henne og Macron.

