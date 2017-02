Kristne fortsetter flukten fra Nord-Sinai

Flukten fra el-Arish i den urolige delen av Sinai-halvøya fortsatte på fjerde dagen søndag.

Minst 118 familier har de siste dagene flyktet fra byen og omkringliggende områder. Totalt har rundt 450 koptere ankommet Ismailiya ved Suez-kanalen, opplyser en representant for minoriteten i byen.

Minst seks kristne er i februar blitt skutt og drept i forskjellige angrep i el-Arish. Væpnede islamister mistenkes for å stå bak.

Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret for angrepene, men ekstremistgruppa IS' egyptiske fløy lovet i en propagandavideo tidligere denne uka å trappe opp angrepene mot landets kristne minoritet.

Kirkebombing

IS tok også ansvaret for bombeangrepet som kostet nesten 30 menneskeliv i en koptisk kirke i Kairo i desember.

Regjeringen har blitt anklaget for å ikke gjøre nok for å beskytte kopterne. Det var først etter stort press på sosiale medier at internflyktningene fikk tilbud om husly på statens regning.

Myndighetene har så langt gitt tak over hodet til 96 familier som har kommet fram til Ismailiya, rundt tolv mil øst for Kairo, opplyste minister Omar Marawan søndag.

Livredde

Andre koptere fra Sinai har reist til hovedstaden og andre provinser. I Ismailiya har flere menigheter donert forsyninger som lagres i byens evangeliske kirke.

– De er utslitte og har akutt behov for mat og barneklær, sier presten Nabil Shukrallah om de nyankomne kopterne.

– De er livredde for volden og terroristenes brutalitet, tilføyer han.

Var 5.000

Før folkeoppstanden i Egypt i 2011 bodde rundt 5.000 kristne i det nordlige Sinai. Tallet har siden krympet til færre enn 1.000, ifølge prester og innbyggere.

Mange aktivister sier forflytningen er et klart tegn på at regjeringen ikke makter å beskytte den sårbare minoriteten i Sinai. Ørkenområdet har vært åsted for gjentatte angrep fra ytterliggående jihadister mot sikkerhetsstyrker de siste årene.

IS stempler de kristne kopterne som vantro, i likhet med de fleste andre som er uenige med gruppas ekstreme tolkning av islam. Kirkebombingen og drapene på kristne kan tyde på at IS er i ferd med å endre taktikk i Egypt, hvor gruppas tilhengere hittil hovedsakelig har angrepet militære mål på den urolige Sinai-halvøya.

Ungdomsherberge

På ungdomsherberget i Ismailiya tilbyr myndighetene nå tak over hodet for 45 familier fra el-Arish.

– Jeg vil ikke bli der og dø som et offer for krigen som har rammet el-Arish, sier Reda, som ankom to dager tidligere sammen med seks familiemedlemmer, deriblant barnebarna.

– Dersom de lar oss bli, vil vi bli her inntil terroren tar slutt og regjeringen slutter fred, sier han til nyhetsbyrået AP.

