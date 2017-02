Flere skadd da bil kjørte inn i folkemengde i USA

Til sammen 28 personer ble kjørt til sykehus etter hendelsen. Fem av dem behandles for alvorlige skader, mens sju ikke ønsket behandling, ifølge lokalavisen The Times-Picayune. Ingen skal være livstruende skadd.

Én person er pågrepet etter hendelsen. På en pressekonferanse ble politisjef Michael Harrison flere gangerspurtom de mistenker terror. Han svarte ikke direkte "nei", men understreket at de tror det er snakk om promillekjøring.

– På dette tidspunktet ser det ut til at vi har en mistenkt som var svært beruset og kjørte inn i flere biler, før han dreiet om og traff en rekke uskyldige mennesker, sa Harris.

Bilen braste inn i folk som hadde samlet seg for å se Krewe of Endymion-paraden, som er del av den berømte Mardi Gras-feiringen i byen.

Et vitne forteller at pickupen krasjet inn i flere andre biler, før den svingte og kjørte inn i en søppelbil. Flere personer skal ha blitt klemt mellom bilene og noen skal ha havnet under dem.

20 år gamle Kourtney McKinnis sier til lokalavisen Advocate at sjåføren tilsynelatende ikke skjønte hva han hadde gjort.

– Han var bare helt ute av det, sier hun.

Sjef for byens ambulansetjenester sier at ofrene både er små barn i 3-4-årsalderen og voksne i 30- og 40-årene.

– Det er veldig vanskelig å beskytte folk mot noen som er svært fulle og som kjører gjennom en folkemengde, sier New Orleans-ordfører Mitch Landrieu. Han legger til at det var satt ut barrikader ved paradeområdet.

