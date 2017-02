– Storbritannia står overfor høyeste terrortrussel siden 70-tallet

IS-inspirerte angrep utgjør "en enorm pågående risiko", sier Max Hill, en uavhengig ekspert som er hyret inn av myndighetene for å gjennomgå landets antiterrorlovverk, til Sunday Telegraph.

– Det vil være galt å lage en enkel sammenligning mellom IRA og IS' ideologi og organisering, men når det gjelder trusselfaren, mener jeg intensiteten og den potensielle hyppigheten av alvorlig terrorplanlegging, representer en enorm pågående risiko som ingen kan ignorere, sier han til avisen.

Storbritannia har de siste to årene holdt sin antiterrorberedskap på nest høyeste nivå, noe som betyr at et angrep er svært sannsynlig.

