Tre døde i smuglertunnel under grensen mellom Gaza og Egypt

Det palestinske innenriksdepartementet opplyser at de tre var i tunnelen for å reparere og gjenåpne den etter at den egyptiske hæren dagen i forveien sprengte den i stykker.

De tre døde mennene ble funnet lørdag og sendt til et sykehus i Rafah sørvest på Gazastripen for identifisering.

Hamas, som kontrollerer Gazastripen, kritiserte tidligere denne måneden egyptiske myndigheter for å ha intensivert kampen mot smuglertunnelene. Det er "urettferdig" å sprenge eller oversvømme tunnelene, het det i en Hamas-uttalelse.

