Svensk mann slo nærgående elg i hodet

– Jeg hadde stokken min med meg, og slo til elgen i hodet. Jeg tror den hadde noen små horn, og den rispet meg på tommelen, som fikk et sår og ble helt blå, forteller Bernt Erlandsson i Noltorp Talldungen i Karlsborg.

Han møtte fire elger utenfor garasjen sin da han skulle ut for å hente avisen i sjutiden om morgenen.

– Plutselig kom det fire elger løpende, og de begynte å danse rundt, forteller Erlandsson til Skaraborgs Allehanda.

Han forteller at han sto stille og at den ene elgen angrep uten forvarsel. Erlandsson sier at det finnes mye elg i området.

