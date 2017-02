Statsminister lover å forsvare Nederlands verdier

Rutte og hans høyreliberale parti VVD håper med det å kapre velgere som ellers ville stemt på høyrepopulisten Geert Wilders og hans Frihetsparti (PVV). De to partiene ligger jevnt på meningsmålingene foran valget på ny nasjonalforsamling 15. mars. Etter brexit og Trumps seier i USA, ses valget på som en lakmustest for populismen foran to andre europeiske valg i år – i Frankrike og Tyskland.

Rutte har vært statsminister i Nederland i seks år og har ledet to ulike koalisjonsregjeringer.

– Vi lever i svært urolige og usikre tider. Min hovedoppgave som statsminister er å holde dette landet sikkert og stabilt, sa Rutte.

Han sa også at Nederlands 17 millioner innbyggere ønsker at de nederlandske verdiene skal forsvares.

– Det gjelder for eksempel innvandring. Flyktninger vil alltid få en varm velkomst, men ikke for mange. Vi må begrense antallet, sa statsministeren.

Hans utfordrer, opposisjonsleder Geert Wilders, startet sin valgkamp forrige lørdag. Wilders har blant annet gått inn for å stenge grensene i Nederland for muslimer, å forby salg av Koranen og stenge moskeene i landet.

Hele 28 partier stiller i valget 15. mars. Det skal velges 150 representanter til nasjonalforsamlingen.

