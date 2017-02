SOHR: 77 ble drept i bilbombeangrepene i al-Bab i Syria

41 av de 77 drepte var sivile, opplyste den London-baserte gruppen Syrian Observatory for Human Rights lørdag.

Tidligere ble det oppgitt at 51 personer, blant dem 34 sivile, ble drept i de to angrepene, som fant sted ved en opprørskontrollert veisperring i landsbyen Sousian, 8 kilometer nord for al-Bab. Mange av ofrene var sivile som sto i kø ved sperringen og som skulle reise hjem til byen etter at den kom under kontroll av opprørere støttet av Tyrkia.

Byen var fram til erobringen kontrollert av IS, og IS tok fredag kveld på seg ansvar for det ene av de to angrepene.

(©NTB)